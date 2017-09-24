Юрий Семин: Восхищен своими футболистами

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча против «Ростова» в рамках 11-го тура РФПЛ (1:0).

- Игра была равная, в Ростове-на-Дону вообще всегда сложно играть. Тут агрессивная команда и полные трибуны, которые оказывают давление. Тем более у соперника было на день больше отдыха, чем у нас. Я восхищен своими футболистами, которые смогли быстро восстановиться, и выдержали такой матч. В последние 10 минут у нас было хорошее движение, выигрывали единоборства. Наверное, судьба вознаградила нас за это, - сказал Семин.