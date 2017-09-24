WADA выразило несогласие с позицией NADO отстранить Россию от ОИ-2018

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) поддержал позицию главы организации Крэйга Риди, который раскритиковал призыв Института национальных антидопинговых организаций (NADO) не допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

«Я объяснил, что я был совершенно недоволен несколькими словами, которые они использовали, – приводит ТАСС слова Риди. – Мы дали четко понять, какова была ситуация, и мне показалось, что это было принято на встрече. Гораздо лучше делать такие вещи на встрече в кругу друзей, чем делать это в СМИ».

Напомним, по итогам встречи членов NADO в Денвере главы 16 антидопинговых агентств призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить Россию от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.

После этого Риди в своем выступлении на исполкоме МОК заявил, что NADO «смотрит назад вместо того, чтобы смотреть вперед».