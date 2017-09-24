WADA выразило несогласие с позицией NADO отстранить Россию от ОИ-2018
Исполком Всемирного
антидопингового агентства (WADA) поддержал позицию главы организации Крэйга
Риди, который раскритиковал призыв Института национальных антидопинговых
организаций (NADO) не допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских
играх 2018 года в Пхенчхане.
«Я объяснил, что я был совершенно недоволен несколькими словами, которые они использовали, – приводит ТАСС слова Риди. – Мы дали четко понять, какова была ситуация, и мне показалось, что это было принято на встрече. Гораздо лучше делать такие вещи на встрече в кругу друзей, чем делать это в СМИ».
Напомним, по итогам встречи членов NADO в Денвере главы 16 антидопинговых агентств призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить Россию от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.
После этого Риди в своем выступлении на исполкоме МОК
заявил, что NADO «смотрит назад вместо того, чтобы смотреть вперед».