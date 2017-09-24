Илья Воробьев: Очень рады, что вырвали победу в такой сложной ситуации

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу команды над ХК «Сочи» (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Да, парни показали характер. Очень рады, что вырвали победу в такой сложной ситуации. Прежде всего, это была морально важная игра для нас. На этом будем строить. Что случилось с командой, когда позволили сопернику сравнять с 3:0? Один курьезный гол, потом две индивидуальные ошибки.



Большое количество пропущенных шайб? Причина есть, мы над ней работаем. Да, мы знаем нашу статистику, что она не самая надежная в этом году. Вы же в курсе, что у нас три защитника уехали, которые по 25 минут играли? Мы работаем над этим, — передает слова Воробьева официальный сайт «Металлурга».