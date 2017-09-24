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Илья Воробьев: Очень рады, что вырвали победу в такой сложной ситуации

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу команды над ХК «Сочи» (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Да, парни показали характер. Очень рады, что вырвали победу в такой сложной ситуации. Прежде всего, это была морально важная игра для нас. На этом будем строить. Что случилось с командой, когда позволили сопернику сравнять с 3:0? Один курьезный гол, потом две индивидуальные ошибки.

Большое количество пропущенных шайб? Причина есть, мы над ней работаем. Да, мы знаем нашу статистику, что она не самая надежная в этом году. Вы же в курсе, что у нас три защитника уехали, которые по 25 минут играли? Мы работаем над этим, — передает слова Воробьева официальный сайт «Металлурга».

Матч

Металлург Мг - ХК Сочи - 6:4 (2:0, 2:3, 2:1)

Голы:

Коварж (Эллисон, Филиппи), 11:43 (1:0 - бол.). Терещенко (Денисов, Тимкин), 16:13 (2:0). Тимкин (Платонов), 24:26 (3:0). Хомицкий 26:41 (3:1 - мен.). Падакин (Гарбатт, О'Делл), 30:29 (3:2). Щитов (Цветков, Лапенков), 34:35 (3:3 - бол.). Тимкин (Осала, Шенфельд), 35:46 (4:3 - бол.). О'Делл (Коллинс, Хохлов), 49:30 (4:4 - бол.). Пивцакин (Мозякин), 53:42 (5:4 - бол.). Коварж 57:09 (6:4).

Место и дата

24 сентября 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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