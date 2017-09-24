Зинэтула Билялетдинов: В овертайме просто произошел несчастный случай
Источник: ХК «Ак Барс»Комментарии
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Трактора» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Ребята молодцы, что выбрались после счета 0:2. Третий период провели хорошо. А в овертайме просто произошел несчастный случай, бывает такое,– цитирует Билялетдинова официальный сайт клуба.
Матч
Трактор - Ак Барс - 3:2 О.Т. (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
Голы:
Гюнге (Щехура, Бэйлен), 12:33 (1:0 - бол.). Щехура (Гюнге, Полыгалов), 23:21 (2:0 - бол.). Ткачёв (Токранов, Клинкхаммер), 41:18 (2:1). Глинкин 42:03 (2:2). Рыбаков (Якуценя), 60:56 (3:2).
Место и дата
24 сентября 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
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