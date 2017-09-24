Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал3 : 1Тосно
Футбол  Ростов0 : 1Локомотив
Теннис  Фоньини6:3, 4:6, 2:6Джумхур
Хоккей  Автомобилист4 : 0Салават Юлаев
Футбол  Уфа1 : 0Арсенал Тула
Футбол  Краснодар0 : 2Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Зинэтула Билялетдинов: В овертайме просто произошел несчастный случай

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Трактора» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Ребята молодцы, что выбрались после счета 0:2. Третий период провели хорошо. А в овертайме просто произошел несчастный случай, бывает такое,– цитирует Билялетдинова официальный сайт клуба.

Матч

Трактор - Ак Барс - 3:2 О.Т. (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы:

Гюнге (Щехура, Бэйлен), 12:33 (1:0 - бол.). Щехура (Гюнге, Полыгалов), 23:21 (2:0 - бол.). Ткачёв (Токранов, Клинкхаммер), 41:18 (2:1). Глинкин 42:03 (2:2). Рыбаков (Якуценя), 60:56 (3:2).

Место и дата

24 сентября 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Воробьев: Очень рады, что вырвали победу в такой сложной ситуацииГлавный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу команды над ХК «Сочи» (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Эркка Вестерлунд: Мелочи повлияли на исход матча с «Автомобилистом»Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (0:4).Мэтт Эллисон: Не очень удачная игра, но мы нашли свои пути в третьем периодеНападающий «Металлурга» Мэтт Эллисон поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (6:4).Владимир Крикунов: Думаю, болельщики не пожалели, что пришли на матч с «Салаватом»Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (4:0).Карнавал голов в Магнитогорске. «Металлург» и «Сочи» выбили десяткуКарнавал голов в Магнитогорске. «Металлург» и «Сочи» выбили десяткуПеред началом матча с ХК «Сочи» тренерский штаб «Металлурга» произвел точечные рокировки в составе.
Теннис
Джумхур победил Фоньини и выиграл St. Petersburg Open-2017 в одиночном разряде
Футбол
«Ростов» – «Локомотив». Видео дебютного гола Эдера
Футбол
«Спартак-2» проиграл «Химкам»
Футбол
Эдер принес «Локомотиву» победу над «Ростовом»
все новости
Трактор
Тракторкалендарьстатистика
Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
Зинэтула Билялетдинов
Зинэтула Билялетдиноввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости