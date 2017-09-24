Дамир Джумхур: Саша Бублик сказал, что я должен выиграть в его родном городе!

Боснийский теннисист Дамир Джумхур поделился мнением о победе (6:3, 4:6, 6:2) над итальянцем Фабио Фоньини в финале St. Petersburg Open-2017.

– Мне помог финал в Уинстон-Салем месяц назад – мой первый финал. Я очень нервничал и тогда, и сейчас. Но этот опыт мне помог, я вспомнил тот финал и обрел свою игру. Сегодня лучший день в моей жизни. Это первый титул ATP для Боснии и Герцеговины.

– Вам уже позвонил президент Боснии?

– Честно говоря, я даже не смотрел в свой телефон! Он в кармане, но я не успел. Со мной был отец, он прилетел специально. Первой позвонила мама. Президент пока не звонил. Но может и позвонит!

А первым, кто отправил смс на турнире был Саша Бублик, он мой хороший друг! Он не получил вайлд-кард и сказал, чтобы я выигрывал в его родном городе, – передает слова Джумхура корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, босниец обыграл в трех сетах итальянца Фабио Фоньини в финале St.Petersburg Open-2017. Счет по сетам: 6:3, 4:6, 6:2.

Джумхур стал первым боснийским теннисистом, выигравшим турнир АТР.

В парном турнире победу одержал дуэт Роберт Жебавы (Чехия)/Матве Мидделкоп (Нидерланды), обыгравший Орасио Себальоса (Аргентина) и Хулио Перальту (Чили) со счетом 6:4; 6:4.