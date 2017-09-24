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Эдер: «Локомотив» заслужил эту победу

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Нападающий «Локомотива» Эдер, забивший победный гол в матче с «Ростовом» (1:0), подвел итоги встречи.

- Матч получился тяжелым. Мы играли против классной команды, боролись до последней минуты и заслужили эту победу. Тем она ценнее.

«Ростов» считает, что в эпизоде с голом был офсайд? Не могу ничего сказать по этому поводу. В том эпизоде была борьба в штрафной, я бил по воротам и не оценивал, был офсайд или нет, - приводит слова Эдера официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» набрал 23 очка и вышел на второе место, опередив «Краснодар», который в воскресенье проведет свой матч 11-го тура с «Зенитом». У «Ростова» осталось 16 очков и пятое место.

В 12-м туре 30 сентября «Ростов» сыграет в гостях со «СКА-Хабаровском», а на следующий день «Локомотив» примет «Динамо».

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