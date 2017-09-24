«Монреаль» отправил Щербака в фарм-клуб

Форвард Никита Щербак отправлен в фарм-клуб «Монреаля», сообщает официальный сайт клуба.

С нынешнего сезона новым фарм-клубом «Монреаля» стала команда «Лаваль Рокет», которая также будет базироваться в провинции Квебек.

Отметим, что в двух предсезонных матчах 21-летний Щербак не отметился набранными баллами.

Также в «Лаваль» отправились форвард Мартин Ревай и голкипер Зак Фукале.

Добавим, что в прошлом сезоне Щербак провел три матча за «Монреаль» в НХЛ и забил один гол. В 66 матчах АХЛ за «Сен-Джон АйсКэпс» на его счету 41 (13+28) очко.