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«Монреаль» отправил Щербака в фарм-клуб

Источник:  ХК «Монреаль Канадиенс»Комментарии

Форвард Никита Щербак отправлен в фарм-клуб «Монреаля», сообщает официальный сайт клуба.

С нынешнего сезона новым фарм-клубом «Монреаля» стала команда «Лаваль Рокет», которая также будет базироваться в провинции Квебек.

Отметим, что в двух предсезонных матчах 21-летний Щербак не отметился набранными баллами.

Также в «Лаваль» отправились форвард Мартин Ревай и голкипер Зак Фукале.

Добавим, что в прошлом сезоне Щербак провел три матча за «Монреаль» в НХЛ и забил один гол. В 66 матчах АХЛ за «Сен-Джон АйсКэпс» на его счету 41 (13+28) очко.

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