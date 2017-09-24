«Монреаль» отправил Щербака в фарм-клуб
Источник: ХК «Монреаль Канадиенс»Комментарии
Форвард Никита Щербак
отправлен в фарм-клуб «Монреаля», сообщает официальный сайт клуба.
С нынешнего сезона новым фарм-клубом «Монреаля» стала команда «Лаваль Рокет», которая также будет базироваться в провинции Квебек.
Отметим, что в двух предсезонных матчах 21-летний Щербак не отметился набранными баллами.
Также в «Лаваль» отправились форвард Мартин Ревай и голкипер Зак Фукале.
Добавим, что в прошлом сезоне Щербак провел три матча за «Монреаль»
в НХЛ и забил один гол. В 66 матчах АХЛ за «Сен-Джон АйсКэпс» на его счету 41
(13+28) очко.
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