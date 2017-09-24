Андрей Будогосский: Два пенальти в матче «Урал» - «Тосно» были назначены обоснованно

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский поделился мнением о судействе в матче 11-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Тосно» (3:1).

- Матч между командами «Урала» и «Тосно», с точки зрения судейства, был исключительно трудным и сложным. В матче было назначено два одиннадцатиметровых удара, которые, на мой взгляд, являются обоснованными. Дальнейшие события, которые развивались на футбольном поле, несомненно, требуют дополнительного просмотра и дополнительной информации, - цитирует Будогосского «Р-Спорт».



Напомним, что футболисты «Урала» дома победили «Тосно», забив два гола с пенальти.