Андрей Будогосский: Два пенальти в матче «Урал» - «Тосно» были назначены обоснованно
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский поделился мнением о судействе в матче 11-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Тосно» (3:1).
- Матч между командами «Урала» и «Тосно», с точки
зрения судейства, был исключительно трудным и сложным. В матче было назначено
два одиннадцатиметровых удара, которые, на мой взгляд, являются обоснованными. Дальнейшие
события, которые развивались на футбольном поле, несомненно, требуют
дополнительного просмотра и дополнительной информации, - цитирует Будогосского «Р-Спорт».
Напомним, что футболисты «Урала» дома победили «Тосно», забив два гола с пенальти.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически