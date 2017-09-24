«Ньюкасл» проиграл «Брайтону»
«Брайтон» одержал
победу в матче шестого тура премьер-лиги с «Ньюкаслом» (1:0) на стадионе «Фалмер».
Единственный гол в матче забил израильский форвард Томер Хемед.
После этого матча «Брайтон» набрал семь очков и поднялся на 13-е место. У «Ньюкасла» осталось девять очков и девятое место.
Отметим, что «сороки» побеждали в трех предыдущих матчах чемпионата.
В седьмом туре 1 октября «Ньюкасл» примет «Ливерпуль», а «Брайтон» в этот же день сыграет в гостях с «Арсеналом».
АПЛ
6-й тур
Матч
Голы
Хемед 51 (1:0).
Состав
Брайтон: Райан, Зуттнер, Данк, Даффи, Bruno, Гросс, Стивенс, Прюппер, Марч, Ноккарт (Мерфи, 81), Хемед
Ньюкасл: Эллиот, Йедлин, Хэйден (Шелви, 68), Мбемба (Гамес, 83), Ласкеллес, Кларк, Мерино, Ритчи, Атсу, Хоселу (Гэйл, 71), Перес
Предупреждения:
Ноккарт, 13; Даффи, 77 - Ласкеллес, 90
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
24 сентября 18:00, Фалмер, Онлайн-трансляция