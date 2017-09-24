«Ньюкасл» проиграл «Брайтону»

«Брайтон» одержал победу в матче шестого тура премьер-лиги с «Ньюкаслом» (1:0) на стадионе «Фалмер». Единственный гол в матче забил израильский форвард Томер Хемед.

После этого матча «Брайтон» набрал семь очков и поднялся на 13-е место. У «Ньюкасла» осталось девять очков и девятое место.

Отметим, что «сороки» побеждали в трех предыдущих матчах чемпионата.

В седьмом туре 1 октября «Ньюкасл» примет «Ливерпуль», а «Брайтон» в этот же день сыграет в гостях с «Арсеналом».

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6-й тур