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«Ньюкасл» проиграл «Брайтону»

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«Брайтон» одержал победу в матче шестого тура премьер-лиги с «Ньюкаслом» (1:0) на стадионе «Фалмер». Единственный гол в матче забил израильский форвард Томер Хемед.

После этого матча «Брайтон» набрал семь очков и поднялся на 13-е место. У «Ньюкасла» осталось девять очков и девятое место.

Отметим, что «сороки» побеждали в трех предыдущих матчах чемпионата.

В седьмом туре 1 октября «Ньюкасл» примет «Ливерпуль», а «Брайтон» в этот же день сыграет в гостях с «Арсеналом».

АПЛ

6-й тур

Матч

Брайтон - Ньюкасл - 1:0 (0:0)

Голы

Хемед 51 (1:0).

Состав

Брайтон: Райан, Зуттнер, Данк, Даффи, Bruno, Гросс, Стивенс, Прюппер, Марч, Ноккарт (Мерфи, 81), Хемед

Ньюкасл: Эллиот, Йедлин, Хэйден (Шелви, 68), Мбемба (Гамес, 83), Ласкеллес, Кларк, Мерино, Ритчи, Атсу, Хоселу (Гэйл, 71), Перес

Предупреждения:

Ноккарт, 13; Даффи, 77 - Ласкеллес, 90

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

24 сентября 18:00, Фалмер, Онлайн-трансляция

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