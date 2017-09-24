«Зенит» обыграл «Краснодар» благодаря мячам Ерохина и Полоза
В матче 11-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» со счетом 2:0.
В составе сине-бело-голубых отличились Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.
«Зенит» с 27 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Краснодар» с 21 баллом опустился на третью строчку.
Напомним, следующий матч команда Роберто Манчини проведет 28 сентября дома против «Реал Сосьедада» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
В 12-м туре премьер-лиги петербуржцы 1 октября на выезде встретятся с «Анжи», краснодарцы 29 сентября в Туле сыграют с «Арсеналом».
Матч
Голы
Ерохин 30 (0:1). Полоз 36 (0:2).
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Шишкин (Жоаозиньо, 79), Мартынович, Классон, Перейра, Подберёзкин (Вандерсон, 46), Газинский, Петров, Каборе (Окриашвили, 75), Смолов
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Иванович, Мевля, Краневиттер, Ерохин, Кузяев (Терентьев, 86), Кокорин, Полоз (Паредес, 69), Дзюба
Предупреждения:
Перейра, 45 - Краневиттер, 63
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
24 сентября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция