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Антон Миранчук: У «Локомотива» есть характер

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Ростовом» (1:0) на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

– После «Крыльев» у нас остались силы, – приводит слова Миранчука официальный сайт «Локомотива». – Нужно отдать должное команде, что терпела, билась и создавала моменты. Во втором тайме игра раскрылась, начались качели. Хорошо, что забили гол.

– Предполагали, что во втором тайме игра так поменяется?
– Приятно, что мы прервали неудачную серию. «Локомотив» давно не побеждал и в Ростове, и вообще по ходу этого сезона. Надеюсь, что дальше дела пойдут хорошо.

– Как удалось вырвать победу после 120 минут в Самаре?
– У «Локомотива» есть характер. Команда не остановилась и не перестала игра в концовке. Это дорогого стоит.

Напомним, единственный гол в матче на третьей добавленной минуте забил форвард Эдер.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Ростов - Локомотив - 0:1 (0:0)

Голы

Эдер 90 (0:1).

Состав

Ростов: Песьяков, Ингасон, Макеев, Паршивлюк, Байрамян, Могилевец, Гацкан, Калачёв (Думбия, 76), Ионов (Зуев, 63), Юсупов, Бухаров (Дядюн, 68)

Локомотив: Гилерме, Михалик (Миранчук А., 46), Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Фарфан, Миранчук А. (Эдер, 78), Фернандеш, Денисов И., Тарасов, Лысов

Предупреждения:

Юсупов, 35 - Тарасов, 53; Миранчук А., 72

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

24 сентября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция

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