Антон Миранчук: У «Локомотива» есть характер

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Ростовом» (1:0) на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

– После «Крыльев» у нас остались силы, – приводит слова Миранчука официальный сайт «Локомотива». – Нужно отдать должное команде, что терпела, билась и создавала моменты. Во втором тайме игра раскрылась, начались качели. Хорошо, что забили гол.

– Предполагали, что во втором тайме игра так поменяется?

– Приятно, что мы прервали неудачную серию. «Локомотив» давно не побеждал и в Ростове, и вообще по ходу этого сезона. Надеюсь, что дальше дела пойдут хорошо.

– Как удалось вырвать победу после 120 минут в Самаре?

– У «Локомотива» есть характер. Команда не остановилась и не перестала игра в концовке. Это дорогого стоит.

Напомним, единственный гол в матче на третьей добавленной минуте забил форвард Эдер.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча