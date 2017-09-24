Антон Миранчук: У «Локомотива» есть характер
Полузащитник «Локомотива»
Антон Миранчук подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Ростовом» (1:0) на
стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.
– После «Крыльев» у нас остались силы, – приводит слова Миранчука официальный сайт «Локомотива». – Нужно отдать должное команде, что терпела, билась и создавала моменты. Во втором тайме игра раскрылась, начались качели. Хорошо, что забили гол.
– Предполагали, что
во втором тайме игра так поменяется?
– Приятно, что мы прервали неудачную серию. «Локомотив» давно не побеждал и в Ростове, и вообще по ходу этого сезона. Надеюсь, что дальше дела пойдут хорошо.
– Как удалось вырвать
победу после 120 минут в Самаре?
– У «Локомотива» есть характер. Команда не остановилась и не перестала игра в концовке. Это дорогого стоит.
Напомним, единственный гол в матче на третьей добавленной минуте забил форвард Эдер.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Ростов - Локомотив - 0:1 (0:0)
Голы
Эдер 90 (0:1).
Состав
Ростов: Песьяков, Ингасон, Макеев, Паршивлюк, Байрамян, Могилевец, Гацкан, Калачёв (Думбия, 76), Ионов (Зуев, 63), Юсупов, Бухаров (Дядюн, 68)
Локомотив: Гилерме, Михалик (Миранчук А., 46), Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Фарфан, Миранчук А. (Эдер, 78), Фернандеш, Денисов И., Тарасов, Лысов
Предупреждения:
Юсупов, 35 - Тарасов, 53; Миранчук А., 72
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
24 сентября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция