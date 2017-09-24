Роберто Манчини: Доволен Кокориным и Дзюбой, но все еще жду от них большего

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини оценил игру команды в матче 11-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (2:0) на стадионе «Краснодар».

«Я говорил, что «Зениту» предстоит непростая игра, но надо было выигрывать, чего мы и добились. Главное, что мы взяли три очка в противостоянии с «Краснодаром», знали, что нам не будет легко.

Стандарты? Это не самая важная составляющая победы. Особую ставку на них мы не делали, отрабатывали все компоненты. Доволен тем, как играли Кокорин и Дзюба, но я все еще жду от них большего, они на это способны.

«Реал Сосьедад»? Для нас это будет сложный матч, всего четыре дня на восстановление. Пока по составу ничего сказать не могу, – сказал Манчини в прямом эфире телеканала «Наш футбол».

Напомним, голы в матче забили полузащитник Александр Ерохин и форвард Дмитрий Полоз.

«Зенит» набрал 27 очков и теперь опережает занимающий второе место «Локомотив» на четыре очка.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча