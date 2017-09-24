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Роберто Манчини: Доволен Кокориным и Дзюбой, но все еще жду от них большего

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини оценил игру команды в матче 11-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (2:0) на стадионе «Краснодар».

«Я говорил, что «Зениту» предстоит непростая игра, но надо было выигрывать, чего мы и добились. Главное, что мы взяли три очка в противостоянии с «Краснодаром», знали, что нам не будет легко.

Стандарты? Это не самая важная составляющая победы. Особую ставку на них мы не делали, отрабатывали все компоненты. Доволен тем, как играли Кокорин и Дзюба, но я все еще жду от них большего, они на это способны.

«Реал Сосьедад»? Для нас это будет сложный матч, всего четыре дня на восстановление. Пока по составу ничего сказать не могу, – сказал Манчини в прямом эфире телеканала «Наш футбол».

Напомним, голы в матче забили полузащитник Александр Ерохин и форвард Дмитрий Полоз.

«Зенит» набрал 27 очков и теперь опережает занимающий второе место «Локомотив» на четыре очка.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Краснодар - Зенит - 0:2 (0:2)

Голы

Ерохин 30 (0:1). Полоз 36 (0:2).

Состав

Краснодар: Крицюк, Гранквист, Шишкин (Жоаозиньо, 79), Мартынович, Классон, Перейра, Подберёзкин (Вандерсон, 46), Газинский, Петров, Каборе (Окриашвили, 75), Смолов

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Иванович, Мевля, Краневиттер, Ерохин, Кузяев (Терентьев, 86), Кокорин, Полоз (Паредес, 69), Дзюба

Предупреждения:

Перейра, 45 - Краневиттер, 63

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

24 сентября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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