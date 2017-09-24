Роберто Манчини: Ничего такого не сказал игрокам после поражения от «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о победе над «Краснодаром» в матче 11-го тура чемпионата России (2:0).

- Судя по всему, вы такой разбор полетов устроили после матча с «Динамо», что «Зенит» играл на таких скоростях в первом тайме, которых мы не видели еще в этом сезоне. Это так?

- В первую очередь хочу сказать, что это просто удивительный стадион. Очень красивый. Те, кто были причастны к его строительству, большие молодцы. Ничего такого я не сказал после матча с «Динамо». Мы играли в меньшинстве и мы обязаны были выигрывать. Обидное поражение, которые мы переварили, и усвоили определенные вещи после него.

- Вы довольны сегодняшним матчем? Почему во втором тайме «Зенит» немного отошел к своим воротам? Такова была установка?

- Я считаю, что мы доминировали большую часть матча. Первый тайм мог и должен был закончиться со счетом 3:0. У «Краснодара», несмотря ни на что, очень сильная команда, у которой прекрасный тренер. Это нормально, что они доставили нам массу неприятностей во втором тайме. Во второй половине встречи мы могли как забить третий гол, так могли и пропустить. Дважды нас спасал Лунев.

- Как вам матч в целом?

- Я считаю, что провели прекрасный первый тайм, в котором могли забить и больше. Главное, что мы не дали ни единой возможности «Краснодару» забить. Во втором тайме отошли немного в оборону, и это нормально, соперник перешел в наступление и тоже имел несколько возможностей, - приводит слова Манчини официальный сайт «Зенита».

Напомним, в матче 11-го тура чемпионата России «Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» со счетом 2:0.

В составе сине-бело-голубых отличились Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

«Зенит» с 27 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. «Краснодар» с 21 баллом опустился на третью строчку.

Напомним, следующий матч команда Роберто Манчини проведет 28 сентября дома против «Реал Сосьедада» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

В 12-м туре премьер-лиги петербуржцы 1 октября на выезде встретятся с «Анжи», краснодарцы 29 сентября в Туле сыграют с «Арсеналом».