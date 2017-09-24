«Русенборг» разгромил «Лиллестрем» в чемпионате Норвегии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы «Русенборг» в гостях переиграл «Лиллестрем» в матче 23-го тура чемпионата Норвегии со счетом 3:0.
У «Русенборга» голы забили Андре Хелланд и Никлас Бендтнер, оформивший дубль в этой встрече.
После этой игры «Русенборг» набрал 50 очков и лидирует в чемпионате Норвегии.
Добавим, что «Зенит» сыграет с «Русенборгом» в Лиге Европы 19 октября в Санкт-Петербурге. Ответная встреча состоится 2 ноября в Тронхейме.
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