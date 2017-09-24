«Русенборг» разгромил «Лиллестрем» в чемпионате Норвегии

Роберто Манчини: Доволен Кокориным и Дзюбой, но все еще жду от них большего

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини оценил игру команды в матче 11-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (2:0) на стадионе «Краснодар».