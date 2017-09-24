«Ливерпуль» проведет тренировку перед матчем со «Спартаком» на своей базе
Тренировка «Ливерпуля»
перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком»
запланирована на базе клуба, сообщает официальный сайт красно-белых.
Занятие начнется в понедельник в 11:30 (мск), а после его окончания команда вылетит в Москву. Пресс-конференция главного тренера команды Юргена Клоппа и одного из игроков пройдет в отеле «Шератон Шереметьево» в зале «Берлин». Начало – 19:00 (мск).
Добавим, что пресс-конференция «Спартака» с участием главного тренера Массимо Карреры и вице-капитана команды Артема Реброва пройдет на «Открытие Арене». Начало – 14:00 (мск).
Предыгровую тренировку красно-белые проведут на базе в Тарасовке. Начало – 17:00 (мск).
Напомним, матч «Спартак» – «Ливерпуль» пройдет 26 августа на «Открытие Арене». Начало – 21:45 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
26 сентября 21:45, Открытие Арена, Онлайн-трансляция