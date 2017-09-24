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«Ливерпуль» проведет тренировку перед матчем со «Спартаком» на своей базе

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Тренировка «Ливерпуля» перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» запланирована на базе клуба, сообщает официальный сайт красно-белых.

Занятие начнется в понедельник в 11:30 (мск), а после его окончания команда вылетит в Москву. Пресс-конференция главного тренера команды Юргена Клоппа и одного из игроков пройдет в отеле «Шератон Шереметьево» в зале «Берлин». Начало – 19:00 (мск).

Добавим, что пресс-конференция «Спартака» с участием главного тренера Массимо Карреры и вице-капитана команды Артема Реброва пройдет на «Открытие Арене». Начало – 14:00 (мск).

Предыгровую тренировку красно-белые проведут на базе в Тарасовке. Начало – 17:00 (мск).

Напомним, матч «Спартак» – «Ливерпуль» пройдет 26 августа на «Открытие Арене». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Спартак - Ливерпуль

Место и дата

26 сентября 21:45, Открытие Арена, Онлайн-трансляция

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