Игорь Шалимов: Стать чемпионом «Зениту» может помешать только игра на два фронта

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в матче 11-го тура премьер-лиги на стадионе «Краснодар».

– Первый тайм у нас плохой получился, – приводит слова Шалимова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Мяч ходил медленно в линию атаки, соответственно мы должны были делать больше передач. Понятно, что соперник грамотный и много перекрывал коридоров. Не получалось у нас проводить и контратаки. Мы израсходовали много сил. Хорошо встречали атаки «Зенита». Опять гол со стандарта, как в матче с «Уралом». Над этим надо работать. Если мы решим эту проблему, то станем сильней. «Зениту» нельзя было давать фору в голах. С ним надо действовать на ноль.

Второй тайм был неплох с нашей стороны, но, я думаю, что это было связано с тем, что соперник забил свои два гола. В целом же результат закономерен. Боялись ли наши ребята «Зенита»? Спросим у них через два дня. Если боялись, будем что-то делать. Хотя тогда сложно что-то изменить словами.

– «Зенит» будет чемпионом России?

– «Зенит» – фаворит. Единственное, что ему может помешать – игра на два фронта. Хотя, если посмотреть состав, у них достаточно футболистов. Но играть еще много, никто не знает насколько долго готовы игроки выносить бремя первого места. Но все бывает. Очки «Зенит» будет терять, вопрос в том: кто за ними.

– «Краснодар» уже готов замахнуться на чемпионство?

– Мы не будем ни на что замахиваться. Идем от игры к игре, чтобы нас не расслабляли победы и не ломали поражения.

Напомним, голы в матче забили полузащитник Александр Ерохин и форвард Дмитрий Полоз.

По итогам тура «Краснодар» пропустил на второе место «Локомотив».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча