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Игорь Шалимов: Стать чемпионом «Зениту» может помешать только игра на два фронта

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в матче 11-го тура премьер-лиги на стадионе «Краснодар».

– Первый тайм у нас плохой получился, – приводит слова Шалимова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Мяч ходил медленно в линию атаки, соответственно мы должны были делать больше передач. Понятно, что соперник грамотный и много перекрывал коридоров. Не получалось у нас проводить и контратаки. Мы израсходовали много сил. Хорошо встречали атаки «Зенита». Опять гол со стандарта, как в матче с «Уралом». Над этим надо работать. Если мы решим эту проблему, то станем сильней. «Зениту» нельзя было давать фору в голах. С ним надо действовать на ноль.

Второй тайм был неплох с нашей стороны, но, я думаю, что это было связано с тем, что соперник забил свои два гола. В целом же результат закономерен. Боялись ли наши ребята «Зенита»? Спросим у них через два дня. Если боялись, будем что-то делать. Хотя тогда сложно что-то изменить словами.

– «Зенит» будет чемпионом России?
– «Зенит» – фаворит. Единственное, что ему может помешать – игра на два фронта. Хотя, если посмотреть состав, у них достаточно футболистов. Но играть еще много, никто не знает насколько долго готовы игроки выносить бремя первого места. Но все бывает. Очки «Зенит» будет терять, вопрос в том: кто за ними.

– «Краснодар» уже готов замахнуться на чемпионство?
– Мы не будем ни на что замахиваться. Идем от игры к игре, чтобы нас не расслабляли победы и не ломали поражения.

Напомним, голы в матче забили полузащитник Александр Ерохин и форвард Дмитрий Полоз.

По итогам тура «Краснодар» пропустил на второе место «Локомотив».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Краснодар - Зенит - 0:2 (0:2)

Голы

Ерохин 30 (0:1). Полоз 36 (0:2).

Состав

Краснодар: Крицюк, Гранквист, Шишкин (Жоаозиньо, 79), Мартынович, Классон, Перейра, Подберёзкин (Вандерсон, 46), Газинский, Петров, Каборе (Окриашвили, 75), Смолов

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Иванович, Мевля, Краневиттер, Ерохин, Кузяев (Терентьев, 86), Кокорин, Полоз (Паредес, 69), Дзюба

Предупреждения:

Перейра, 45 - Краневиттер, 63

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

24 сентября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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