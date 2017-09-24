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Александр Ерохин: 2:0 – это преимущество, но некоторые команды не всегда могут его удержать

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (2:0) на стадионе «Краснодар».

– Самое главное, что победили, заработали важные три очка в борьбе с прямыми конкурентами, – приводит слова Ерохина официальный сайт клуба. – То, что повели в счете после первого тайма 2:0, конечно, было преимуществом для нас. Но, как показывали прошедшие игры, некоторые команды не всегда могут удержать это. Поэтому нужно было сконцентрировано играть до последней минуты.

– Второй тайм был несколько непохож на первый?
– Я бы сказал, что мы не реализовали созданные нами моменты. Пару моментов было, которые могли доводить до гола, и тогда игра бы чуть больше раскрылась.

– Насколько сейчас «Краснодар» ниже классом «Зенита»?
– Я бы не сказал, что ниже классом, потому что плотно все идут. Думаю, нельзя говорить, выше или ниже классом – нужно выходить на поле и доказывать.

– «Краснодару» забили бывшие игроки «Ростова». Это совпадение или закономерность?
– Думаю, все-таки совпадение.

Напомним, Ерохин забил первый гол в матче на 30-й минуте, а через шесть минут форвард Дмитрий Полоз сделал счет 2:0.

«Зенит» набрал 27 очков и теперь опережает занимающий второе место «Локомотив» на четыре очка.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Краснодар - Зенит - 0:2 (0:2)

Голы

Ерохин 30 (0:1). Полоз 36 (0:2).

Состав

Краснодар: Крицюк, Гранквист, Шишкин (Жоаозиньо, 79), Мартынович, Классон, Перейра, Подберёзкин (Вандерсон, 46), Газинский, Петров, Каборе (Окриашвили, 75), Смолов

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Иванович, Мевля, Краневиттер, Ерохин, Кузяев (Терентьев, 86), Кокорин, Полоз (Паредес, 69), Дзюба

Предупреждения:

Перейра, 45 - Краневиттер, 63

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

24 сентября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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