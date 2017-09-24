Александр Ерохин: 2:0 – это преимущество, но некоторые команды не всегда могут его удержать

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (2:0) на стадионе «Краснодар».

– Самое главное, что победили, заработали важные три очка в борьбе с прямыми конкурентами, – приводит слова Ерохина официальный сайт клуба. – То, что повели в счете после первого тайма 2:0, конечно, было преимуществом для нас. Но, как показывали прошедшие игры, некоторые команды не всегда могут удержать это. Поэтому нужно было сконцентрировано играть до последней минуты.

– Второй тайм был несколько непохож на первый?

– Я бы сказал, что мы не реализовали созданные нами моменты. Пару моментов было, которые могли доводить до гола, и тогда игра бы чуть больше раскрылась.

– Насколько сейчас «Краснодар» ниже классом «Зенита»?

– Я бы не сказал, что ниже классом, потому что плотно все идут. Думаю, нельзя говорить, выше или ниже классом – нужно выходить на поле и доказывать.

– «Краснодару» забили бывшие игроки «Ростова». Это совпадение или закономерность?

– Думаю, все-таки совпадение.

Напомним, Ерохин забил первый гол в матче на 30-й минуте, а через шесть минут форвард Дмитрий Полоз сделал счет 2:0.

«Зенит» набрал 27 очков и теперь опережает занимающий второе место «Локомотив» на четыре очка.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча