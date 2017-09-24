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Дмитрий Гунько: «Химки» хотели выиграть гораздо больше, чем «Спартак-2»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение «Химкам» (0:1) в матче 15-го тура ФНЛ.

— Мы знали, что в начале чемпионата «Химки» использовали схему 3-5-2, но сейчас она поменялась. Матч с «Тамбовом» и второй тайм встречи с «Сибирью» химчане провели по схеме 4-4-2. Этого мы ожидали. Сюрпризом стало разве что большое количество изменений в составе по сравнению с предыдущим туром. Но те футболисты, которые сегодня вышли на поле, хотели выиграть гораздо больше, чем наша команда, - передает слова Гунько пресс-служба красно-белых.

Матч

Спартак-2 - Химки - 0:1 (0:0)

Голы

Лисинков 50 (0:1).

Место и дата

24 сентября 16:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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