Дмитрий Гунько: «Химки» хотели выиграть гораздо больше, чем «Спартак-2»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение «Химкам» (0:1) в матче 15-го тура ФНЛ.

— Мы знали, что в начале чемпионата «Химки» использовали схему 3-5-2, но сейчас она поменялась. Матч с «Тамбовом» и второй тайм встречи с «Сибирью» химчане провели по схеме 4-4-2. Этого мы ожидали. Сюрпризом стало разве что большое количество изменений в составе по сравнению с предыдущим туром. Но те футболисты, которые сегодня вышли на поле, хотели выиграть гораздо больше, чем наша команда, - передает слова Гунько пресс-служба красно-белых.