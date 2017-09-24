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Андрей Лунев: Оторвались чуть больше, поэтому я доволен

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев в интервью официальному сайту клуба подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (2:0) на стадионе «Краснодар».

– Вас никто никогда не называл «Андрей Бесстрашный»?
– За что?

– 79-я минута, такой выход…
– Нужно было просто принять решение. Так получилось.

– Как в целом для вас игра сложилась? Не устали?
– Только в концовочке были два момента, а так – вы сами видели, без моментов почти.

– Тяжело далась игра?
– Немного душно было, а так – нормально. 

– Получились два разных тайма?
– Конечно, разные – вышли на первую половину со счетом 0:0, а на вторую – 2:0 уже вели. Чуть-чуть успокоились, играли по счету. Но старались не обращать внимание на результат и гнуть свою линию. Как получилось – сами все видели.

– «Краснодар» оказал достойное сопротивление?
– Мы забили два, они ни одного не забили. Результат есть. А игру оценивают тренеры и специалисты.

– Громкая вывеска себя оправдала по содержанию игры?
– Пусть оценивают специалисты, болельщики – понравилось им или нет. Как футболисту «Зенита», мне понравилось – счет на табло, оторвались чуть больше. Поэтому я доволен.

«Зенит» набрал 27 очков и теперь опережает занимающий второе место «Локомотив» на четыре очка.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Краснодар - Зенит - 0:2 (0:2)

Голы

Ерохин 30 (0:1). Полоз 36 (0:2).

Состав

Краснодар: Крицюк, Гранквист, Шишкин (Жоаозиньо, 79), Мартынович, Классон, Перейра, Подберёзкин (Вандерсон, 46), Газинский, Петров, Каборе (Окриашвили, 75), Смолов

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Иванович, Мевля, Краневиттер, Ерохин, Кузяев (Терентьев, 86), Кокорин, Полоз (Паредес, 69), Дзюба

Предупреждения:

Перейра, 45 - Краневиттер, 63

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

24 сентября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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