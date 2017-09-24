Андрей Лунев: Оторвались чуть больше, поэтому я доволен

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев в интервью официальному сайту клуба подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (2:0) на стадионе «Краснодар».

– Вас никто никогда не называл «Андрей Бесстрашный»?

– За что?

– 79-я минута, такой выход…

– Нужно было просто принять решение. Так получилось.

– Как в целом для вас игра сложилась? Не устали?

– Только в концовочке были два момента, а так – вы сами видели, без моментов почти.

– Тяжело далась игра?

– Немного душно было, а так – нормально.

– Получились два разных тайма?

– Конечно, разные – вышли на первую половину со счетом 0:0, а на вторую – 2:0 уже вели. Чуть-чуть успокоились, играли по счету. Но старались не обращать внимание на результат и гнуть свою линию. Как получилось – сами все видели.

– «Краснодар» оказал достойное сопротивление?

– Мы забили два, они ни одного не забили. Результат есть. А игру оценивают тренеры и специалисты.

– Громкая вывеска себя оправдала по содержанию игры?

– Пусть оценивают специалисты, болельщики – понравилось им или нет. Как футболисту «Зенита», мне понравилось – счет на табло, оторвались чуть больше. Поэтому я доволен.

«Зенит» набрал 27 очков и теперь опережает занимающий второе место «Локомотив» на четыре очка.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча