Андрей Лунев: Оторвались чуть больше, поэтому я доволен
Голкипер «Зенита»
Андрей Лунев в интервью официальному сайту клуба подвел итоги матча 11-го тура
премьер-лиги с «Краснодаром» (2:0) на стадионе «Краснодар».
– Вас никто никогда
не называл «Андрей Бесстрашный»?
– За что?
– 79-я минута, такой
выход…
– Нужно было просто принять решение. Так получилось.
– Как в целом для вас
игра сложилась? Не устали?
– Только в концовочке были два момента, а так – вы сами видели, без моментов почти.
– Тяжело далась игра?
– Немного душно было, а так – нормально.
– Получились два
разных тайма?
– Конечно, разные – вышли на первую половину со счетом 0:0, а на вторую – 2:0 уже вели. Чуть-чуть успокоились, играли по счету. Но старались не обращать внимание на результат и гнуть свою линию. Как получилось – сами все видели.
– «Краснодар» оказал
достойное сопротивление?
– Мы забили два, они ни одного не забили. Результат есть. А игру оценивают тренеры и специалисты.
– Громкая вывеска
себя оправдала по содержанию игры?
– Пусть оценивают специалисты, болельщики – понравилось им или нет. Как футболисту «Зенита», мне понравилось – счет на табло, оторвались чуть больше. Поэтому я доволен.
«Зенит» набрал 27 очков и теперь опережает занимающий второе место «Локомотив» на четыре очка.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Ерохин 30 (0:1). Полоз 36 (0:2).
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Шишкин (Жоаозиньо, 79), Мартынович, Классон, Перейра, Подберёзкин (Вандерсон, 46), Газинский, Петров, Каборе (Окриашвили, 75), Смолов
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Иванович, Мевля, Краневиттер, Ерохин, Кузяев (Терентьев, 86), Кокорин, Полоз (Паредес, 69), Дзюба
Предупреждения:
Перейра, 45 - Краневиттер, 63
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
24 сентября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция