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Ринат Билялетдинов: «Зенит» победил за счет преимущества в классе

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (2:0).

- «Зенит» победил за счет преимущества в классе. Игроки вышли на матч по-хорошему обозленными после вылета из Кубка России, не входившего в их планы. Они действовали по схеме 4-5-1, и она оказалась достаточно мобильной и надежной. И «Зенит» скорее был ближе к тому, чтобы увеличить счет, чем «Краснодар» к тому, чтобы забить. И футболисты «Зенита» выдержали тактический замысел с насыщенной средней линией, более классно взаимодействуя в перестроениях и подстраховке, - передает слова Билялетдинова «Р-Спорт».

Добавим что «Зенит» после этой встречи набрал 27 очков и теперь опережает занимающий второе место «Локомотив» на четыре очка.

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