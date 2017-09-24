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Евгений Ловчев: «Краснодар» играл в ветеранский футбол

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о центральном матче 11-го тура РФПЛ «Краснодар» - «Зенит» - 0:2.

- «Зенит» еще раз показал, что по игре он сильнее всех в нашем чемпионате. Я уже пару туров назад давал прогноз, что «Зенит» выиграет титул. И от своего прогноза не отказываюсь.

Питерцы забили два гола достаточно быстро, забили со стандартов. Отличились оба бывших игроки «Ростова». А затем спокойно контролировали игру и не дали сопернику ничего создать. «Краснодар» играл очень медленно, я бы сказал, что хозяева играли в какой-то ветеранский футбол.

Единственное, меня расстроили Смолов и Кокорин. Думал, они будут рвать и метать, будут стараться показать все, что могут. Устроят некое соревнование друг с другом, но Смолова вообще не было видно, а Кокорина Манчини поставил не на его позицию – на край. Потому что в центре играл Дзюба.

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