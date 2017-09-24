Александр Бубнов: Манчини переиграл Шалимова тактически

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (2:0).

- «Зенит» добился победы благодаря тотальному контролю над серединой поля в первом тайме. За счет этого удалось отсечь от остальной команды Федора Смолова, и привычные комбинации «Краснодара» совсем не проходили. Ерохин забил хороший первый гол, что неудивительно – он и в «Урале» неоднократно забил и со «стандартов», и с игры. Во втором случае великолепно исполнил Иванович. А после перерыва «Зенит» закрылся и стал играть по счету, спокойно доведя дело до конца.

Победа гостей абсолютно заслуженна, если исходить из того, как развивалась встреча. «Зенит» выглядел свежо и мобильно, не позволив «Краснодару» сыграть в свой футбол. Можно сказать, что Манчини переиграл Шалимова – тактически гости были подготовлены лучше, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

«Зенит» набрал 27 очков и теперь опережает занимающий второе место «Локомотив» на четыре очка.