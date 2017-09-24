Бивол проведет бой с Броадхерстом за звание чемпионата WBA

Временный чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет бой за полноценный титул организации 4 ноября в Монако. Соперником 26-летнего российского боксера станет представитель Австралии Трент Броадхерст.

На счету 29-летнего Броадхерста 20 побед (из них 12 – нокаутом) при одном поражении. Бивол выиграл все 11 проведенных боев (из них девять – нокаутом).

Напомним, что в субботу прежний обладатель титула швед Баду Джек объявил, что отказывается от пояса и оставляет его вакантным.

Бой между Биволом и Броадхерстом планирует показать в прямом эфире американский телеканал HBO.