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Бивол проведет бой с Броадхерстом за звание чемпионата WBA

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Временный чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет бой за полноценный титул организации 4 ноября в Монако. Соперником 26-летнего российского боксера станет представитель Австралии Трент Броадхерст.

На счету 29-летнего Броадхерста 20 побед (из них 12 – нокаутом) при одном поражении. Бивол выиграл все 11 проведенных боев (из них девять – нокаутом).

Напомним, что в субботу прежний обладатель титула швед Баду Джек объявил, что отказывается от пояса и оставляет его вакантным.

Бой между Биволом и Броадхерстом планирует показать в прямом эфире американский телеканал HBO.

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