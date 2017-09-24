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Льюис Хэмилтон: Здорово видеть, что у Феттеля есть слабые стороны

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поблагодарил немца Себастьяна Феттеля из «Феррари» за ошибку, допущенную на старте Гран-при Сингапура.

«Самое главное – всегда уважать своих соперников, – приводит Autosport.com.ru слова Хэмилтона. – Феттель – потрясающий спортсмен, один из лучших гонщиков в истории.

Но все-таки здорово видеть, что у него есть свои слабые стороны, и я очень благодарен ему за недавнюю ошибку. Хочется выигрывать, потому что ты лучший и работаешь больше остальных».

Напомним, на первом круге гонки Гран-при Сингапура Феттель спровоцировал аварию, в результате которого сошел с трассы. Теперь преимущество Хэмилтона над главным конкурентом в борьбе за титул чемпиона мира составляет 28 очков.

15-й этап сезона Гран-при Малайзии пройдет 1 октября на трассе «Сепанг» в Куала-Лумпуре.

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