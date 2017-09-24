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Андреас Гранквист: «Краснодар» играл против самой сильной команды России

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:2).

– Вы говорите, что наша команда после двух поражений подряд в кризисе? Посмотрите, на какой месте мы идем. Мы играли против самой сильной команды России, не удивительно, что такой результат матча. Против нас выступал Артём Дзюба. У него рост больше двух метров и весит он около ста кг. Он очень мощный игрок, но соперничать с ним всегда интересно. Это была большая борьба. В этом сезоне мы пропустили большую часть мячей со стандартов. Перед матчем мы это как раз отмечали. Обращали внимание на наше слабое место. Но снова нам забили после штрафного. Я не знаю, что с этим делать. До первого пропущенного гола игра была равной. Потом нам стало тяжелее. Мы расстроены, но не будем забивать этим голову. Нам надо готовиться к матчу с «Арсеналом» и добывать в Туле победу, - передает слова Гранквиста «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам 11 туров «Краснодар» набрал 21 очко и занимает третью строчкуу в турнирной таблице РФПЛ.

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