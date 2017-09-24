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«Реал Сосьедад» уступил «Валенсии»

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«Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Валенсии» (2:3) в матче шестого тура примеры на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне.

«Валенсия» трижды выходила вперед, но хозяевам дважды удалось отыгрываться. Победный же гол на 85-й минуте забил итальянец Симоне Дзадза.

В составе «Реала Сосьедад» голы на счету Арица Элустондо и Микеля Ойарсабаля. У «Валенсии» отличились Родриго и Начо Видаль.

Благодаря победе «Валенсия» набрала 12 очков и поднялась на четвертое место, у «Реала Сосьедад» осталось девять очков.

Напомним, 28 сентября «Реал Сосьедад», потерпевший поражение в трех последних матчах, сыграет в гостях с «Зенитом» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы на стадионе «Санкт-Петербург».

В седьмом туре 1 октября «Реал Сосьедад» примет «Бетис», а «Валенсия» – «Атлетик».

Примера

6-й тур

Матч

Реал Сосьедад - Валенсия - 2:3 (1:1)

Голы

Родриго 26 (0:1). Элустондо 33 (1:1). Видаль 55 (1:2). Ойарсабаль 59 (2:2). Дзадза 85 (2:3).

Состав

Реал Сосьедад: Рульи, Элустондо, Одриосола, Родригес, Прието (Пардо, 82), Сурутуса, Ильярраменди, Субельдия, Ойарсабаль, Виллиан (Каналес, 72), Хуанми (Янузай, 46)

Валенсия: Доменек, Паулиста, Гарай, Гайя (Лато, 75), Парехо, Видаль, Кондогбиа, Родриго (Мина, 75), Солер (Перейра, 75), Гедеш, Дзадза

Предупреждения:

Субельдия, 50; Ойарсабаль, 77 - Гедеш, 9; Родриго, 28; Кондогбиа, 45; Гайя, 56; Мина, 90

Удаления:

Субельдия, 68 - Кондогбиа, 80

Судья:

Саньтяго Хайме Латре (Испания)

Место и дата

24 сентября 21:45, Аноэта, Онлайн-трансляция

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