«Реал Сосьедад» уступил «Валенсии»

Полузащитник Маркос Льоренте продлил контракт с «Реалом». Новое соглашение 22-летнего испанца с клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.

Льоренте подписал новый контракт с «Реалом» до 2021 года Полузащитник Маркос Льоренте продлил контракт с «Реалом». Новое соглашение 22-летнего испанца с клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.