«Реал Сосьедад» уступил «Валенсии»
«Реал Сосьедад»
потерпел поражение от «Валенсии» (2:3) в матче шестого тура примеры на стадионе
«Аноэта» в Сан-Себастьяне.
«Валенсия» трижды выходила вперед, но хозяевам дважды удалось отыгрываться. Победный же гол на 85-й минуте забил итальянец Симоне Дзадза.
В составе «Реала Сосьедад» голы на счету Арица Элустондо и Микеля Ойарсабаля. У «Валенсии» отличились Родриго и Начо Видаль.
Благодаря победе «Валенсия» набрала 12 очков и поднялась на четвертое место, у «Реала Сосьедад» осталось девять очков.
Напомним, 28 сентября «Реал Сосьедад», потерпевший поражение в трех последних матчах, сыграет в гостях с «Зенитом» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы на стадионе «Санкт-Петербург».
В седьмом туре 1 октября «Реал Сосьедад» примет «Бетис», а «Валенсия» – «Атлетик».
Примера
6-й тур
Матч
Реал Сосьедад - Валенсия - 2:3 (1:1)
Голы
Родриго 26 (0:1). Элустондо 33 (1:1). Видаль 55 (1:2). Ойарсабаль 59 (2:2). Дзадза 85 (2:3).
Состав
Реал Сосьедад: Рульи, Элустондо, Одриосола, Родригес, Прието (Пардо, 82), Сурутуса, Ильярраменди, Субельдия, Ойарсабаль, Виллиан (Каналес, 72), Хуанми (Янузай, 46)
Валенсия: Доменек, Паулиста, Гарай, Гайя (Лато, 75), Парехо, Видаль, Кондогбиа, Родриго (Мина, 75), Солер (Перейра, 75), Гедеш, Дзадза
Предупреждения:
Субельдия, 50; Ойарсабаль, 77 - Гедеш, 9; Родриго, 28; Кондогбиа, 45; Гайя, 56; Мина, 90
Удаления:
Судья:
Саньтяго Хайме Латре (Испания)
Место и дата
24 сентября 21:45, Аноэта, Онлайн-трансляция