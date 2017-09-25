Генич оценил игру «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оставил пост на своей странице в Твиттер об игре 11-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Зенит» (2:0).

Александр Шмурнов: Сегодня мы увидели матч двух лучших команд России

Александр Шмурнов: Сегодня мы увидели матч двух лучших команд России Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оставил пост на своей странице в Твиттер об игре 11-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Зенит» (2:0).

Динияр Билялетдинов: У меня была задача уехать играть в какой-нибудь европейский чемпионат

Динияр Билялетдинов: У меня была задача уехать играть в какой-нибудь европейский чемпионат Российский полузащитник «Тракая» Динияр Билялетдинов прокомментировал свой переезд в чемпионат Латвии.

Андреас Гранквист: «Краснодар» играл против самой сильной команды России

Андреас Гранквист: «Краснодар» играл против самой сильной команды России Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:2).