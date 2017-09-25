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Динияр Билялетдинов: У меня была задача уехать играть в какой-нибудь европейский чемпионат

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Российский полузащитник «Тракая» Динияр Билялетдинов прокомментировал свой переезд в чемпионат Латвии.

«У меня была задача уехать играть в какой-нибудь европейский чемпионат. Понятно, что трансферное окно закрывалось, но я был свободный агент. И агент Джамал Акаев поспособствовал решению этой задачи. Другие варианты были, но все в подвешенном состоянии. Хотелось уже играть, а не тянуть время и ждать. Финансовые вопросы – это все на втором плане, сейчас важно играть в футбол.

Вариант с Австралией? Было дело, но это очень далеко, мягко говоря. Хотелось что-то поближе.

Никаких разговоров с руководством «Арарата» о возможном переходе не было. Когда первый раз мне позвонили об «Арарате», я вообще подумал, что это тот самый «Арарат», а не московский (смеется). Просто находился за пределами России и был не в курсе. Даже не знал, что ответить», – цитирует игрока «Чемпионат».

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