Александр Шмурнов: Сегодня мы увидели матч двух лучших команд России

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оставил пост на своей странице в Твиттер об игре 11-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Зенит» (2:0).

«Болей – не болей за кого угодно, а сегодня мы увидели истинный матч лидеров. Двух лучших команд России», – написал Шмурнов.