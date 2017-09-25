Александр Шмурнов: Сегодня мы увидели матч двух лучших команд России
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оставил пост на своей странице в Твиттер об игре 11-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Зенит» (2:0).
«Болей – не болей за кого угодно, а сегодня мы увидели истинный матч лидеров. Двух лучших команд России», – написал Шмурнов.
Матч
Голы
Ерохин 30 (0:1). Полоз 36 (0:2).
Состав
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Шишкин (Жоаозиньо, 79), Мартынович, Классон, Перейра, Подберёзкин (Вандерсон, 46), Газинский, Петров, Каборе (Окриашвили, 75), Смолов
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Иванович, Мевля, Краневиттер, Ерохин, Кузяев (Терентьев, 86), Кокорин, Полоз (Паредес, 69), Дзюба
Предупреждения:
Перейра, 45 - Краневиттер, 63
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
24 сентября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
Болей - не болей за кого угодно, а сегодня мы увидели истинный матч лидеров. Двух лучших команд России.— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 24 сентября 2017 г.