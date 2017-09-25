«Коламбус» уступил «Нэшвиллу», Панарин отдал две голевые передачи

Хоккеисты «Нэшвилла» нанесли поражение «Коламбусу» в рамках контрольного матча (5:3).

В составе победителей отличились Филипп Форсберг, которому ассистировал российский нападающий Владислав Каменев, Микки Саломяки, Понтус Эберг, а также Кевин Фиала, который оформил дубль.

Три шайбы «Коламбуса» на счету Кэма Аткинсона (23), Зака Веренски (43) и Александра Веннберга (53).

Отметим, что российский форвард Артемий Панарин отдал две результативные передачи, а голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 29.

Напомним, «Нэшвилл» начнет регулярный чемпионат НХЛ 5 октября выездным матчем с «Бостоном», а «Коламбус» днем позднее примет «Айлендерс».