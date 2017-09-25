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ЦСКА проиграл «Фенербахче» в финале турнира в Задаре

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты московского ЦСКА уступили турецкому «Фенербахче» в финальном матче турнира в Задаре. Встреча между командами завершилась со счетом 76:72 в пользу стамбульского клуба.

Стоит отметить, что армейцы провели финал без 7 игроков основы.

Самым результативным в составе ЦСКА стал Нандо де Коло, набравший 21 очко. Добавим, что француз получил приз самого результативного игрока турнира.

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