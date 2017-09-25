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Наставник «Валенсии» получил травму, празднуя победный гол своей команды (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль получил повреждение, празднуя победный гол в ворота «Реала Сосьедад» (3:2). Об этом информирует AS.

На 85-й минуте нападающий «летучих мышей» Симоне Дзадза забил решающий мяч, и принес три очка своей команде. После этого наставник вскочил на ноги и повредил подколенное сухожилие.

«Если травмы получаю только я, то это не проблема. Хотя, должен признаться, я должен быть поаккуратнее», – сказал специалист после встречи 6-го тура.

 Напомним, Тораль возглавил «Валенсию» минувшим летом.

Матч

Реал Сосьедад - Валенсия - 2:3 (1:1)

Голы

Родриго 26 (0:1). Элустондо 33 (1:1). Видаль 55 (1:2). Ойарсабаль 59 (2:2). Дзадза 85 (2:3).

Состав

Реал Сосьедад: Рульи, Элустондо, Одриосола, Родригес, Прието (Пардо, 82), Сурутуса, Ильярраменди, Субельдия, Ойарсабаль, Виллиан (Каналес, 72), Хуанми (Янузай, 46)

Валенсия: Доменек, Паулиста, Гарай, Гайя (Лато, 75), Парехо, Видаль, Кондогбиа, Родриго (Мина, 75), Солер (Перейра, 75), Гедеш, Дзадза

Предупреждения:

Субельдия, 50; Ойарсабаль, 77 - Гедеш, 9; Родриго, 28; Кондогбиа, 45; Гайя, 56; Мина, 90

Удаления:

Субельдия, 68 - Кондогбиа, 80

Судья:

Саньтяго Хайме Латре (Испания)

Место и дата

24 сентября 21:45, Аноэта, Онлайн-трансляция

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