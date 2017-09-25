Наставник «Валенсии» получил травму, празднуя победный гол своей команды (видео)

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль получил повреждение, празднуя победный гол в ворота «Реала Сосьедад» (3:2). Об этом информирует AS.

На 85-й минуте нападающий «летучих мышей» Симоне Дзадза забил решающий мяч, и принес три очка своей команде. После этого наставник вскочил на ноги и повредил подколенное сухожилие.

«Если травмы получаю только я, то это не проблема. Хотя, должен признаться, я должен быть поаккуратнее», – сказал специалист после встречи 6-го тура.

Напомним, Тораль возглавил «Валенсию» минувшим летом.