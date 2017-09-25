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Дадонов помог «Флориде» обыграть «Тампу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Флориды» одержали гостевую победу над «Тампой Бэй» в рамках предсезонной встречи (4:2).

В составе победителей точными бросками отметились Джейми Макгинн (6-я минута), российский форвард Евгений Дадонов (36), Радим Врбата (45) и Жонатан Юбердо (59). 

У «молний» дубль оформил 20-летний российский нападающий Александр Волков (35, 53), который в прошлом сезоне выступал в МХЛ и ВХЛ.

Добавим, что вратарь «Тампы Бэй» Андрей Василевский участия в игре не принимал.

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