Дадонов помог «Флориде» обыграть «Тампу»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты «Флориды» одержали гостевую победу над «Тампой Бэй» в рамках предсезонной встречи (4:2).
В составе победителей точными бросками отметились Джейми Макгинн (6-я минута), российский форвард Евгений Дадонов (36), Радим Врбата (45) и Жонатан Юбердо (59).
У «молний» дубль оформил 20-летний российский нападающий Александр Волков (35, 53), который в прошлом сезоне выступал в МХЛ и ВХЛ.
Добавим, что вратарь «Тампы Бэй» Андрей Василевский участия в игре не принимал.
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