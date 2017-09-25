Дадонов помог «Флориде» обыграть «Тампу»

«Коламбус» уступил «Нэшвиллу», Панарин отдал две голевые передачи Хоккеисты «Нэшвилла» нанесли поражение «Коламбусу» в рамках контрольного матча (5:3).

«Монреаль» отправил Щербака в фарм-клуб Форвард Никита Щербак отправлен в фарм-клуб «Монреаля», сообщает официальный сайт клуба.

В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» показывает самое интересное видео и обсуждает разные новости.

18-летний русский хоккеист лихими ударами чуть не вбил канадца в лед (видео)

18-летний русский хоккеист лихими ударами чуть не вбил канадца в лед (видео) В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» показывает самое интересное видео и обсуждает разные новости.