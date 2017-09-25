В «ПСЖ» пытались уладить конфликт Кавани и Неймара за 1 млн евро

Как сообщает El Pais, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи предложил Эдинсону Кавани дополнительный бонус в размере 1 млн евро за то, чтобы уругваец отдал право исполнять стандарты Неймару.

Согласно источнику, форвард отказался от предложения, отметив, что он заслуживает право быть штатным пенальтистом команды.

Отмечается, что подобную беседу провели и с Неймаром, предложив тому отказаться от от роли пенальтиста. Бразилец отверг это предложение, и остался недоволен разговором.

Напомним, игроки устроили перепалку в матче 6-го тура лиги 1 против «Лиона». Подробнее об этом ЗДЕСЬ.