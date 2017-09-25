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Экс-форвард «Локомотива»: Шансы у сборной России есть. Вспомните ЮАР в 2010 или Корею в 2002

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о шансах сборной России на домашнем чемпионате мира, а также назвал своих кандидатов на пост наставника национальной команды.

«Шансы есть всегда! Подрастает молодежь, и я думаю, все будет хорошо. Кроме того, хозяева почти на всех чемпионатах мира всегда играли достойно. Вспомните ЮАР в 2010-м. Да, они не вышли из группы, но зато как красиво и результативно сыграли. Болельщики остались довольны. А японцы с корейцами в 2002-м у себя дома что творили? Корея до этого не имела ни одной победы в финальных стадиях, а дома в итоге вошла в четверку лучших в мире! 

Считаю, что во главе сборной должен быть отечественный тренер. Лично я хотел бы видеть на этом месте Юрия Семина или Валерия Газзаева», – приводит слова Джанашии MagadanMedia.

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