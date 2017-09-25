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Георгий Черданцев: Дибала пока сыграл с сильным соперником один матч

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев ответил своему коллеге Нобелю Арустамяну, который ранее задался следующим вопросом:

«Что повлияло на такую игры Дибалы? Опрос для фанов «Юве», – написал Арустамян.

В нынешнем сезоне аргентинец провел за туринский клуб 8 матчей и забил 12 голов. 

«Он пока сыграл один матч в сезоне с сильным соперником – 0:3 с «Барселоной». В сборной игру провалил. Не торопись. Только Лига чемпионов покажет», – прокомментировал Черданцев.

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