Георгий Черданцев: Дибала пока сыграл с сильным соперником один матч
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев ответил своему коллеге Нобелю Арустамяну, который ранее задался следующим вопросом:
«Что повлияло на такую игры Дибалы? Опрос для фанов «Юве», – написал Арустамян.
В нынешнем сезоне аргентинец провел за туринский клуб 8 матчей и забил 12 голов.
«Он пока сыграл один матч в сезоне с сильным соперником – 0:3 с «Барселоной». В сборной игру провалил. Не торопись. Только Лига чемпионов покажет», – прокомментировал Черданцев.
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