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Сеск Фабрегас: Мората не сумел использовать два моих паса

Источник:  OndaceroКомментарии

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас оценил игру Альваро Мораты, который перебрался в команду минувшим летом из мадридского «Реала».

«Сказал ему, что он забивает всегда, за исключением тех случаев, когда я ему выдаю передачи. Альваро не сумел использовать два моих паса.

При этом Мората – отличный парень. Мы помогаем ему, а он феноменально адаптируется к игре «Челси». Это очень сильный форвард», – цитирует игрока Onda Cero.

Напомним, форвард провел за «Челси» 7 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.

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