Тарасенко поразил ворота «Питтсбурга», Варламов помог обыграть «Миннесоту»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты «Сент-Луиса» нанесли поражение «Питтсбургу» в рамках предсезонного матча. Встреча завершилась со счетом 4:1.
В составе победителей отметились российский форвард Владимир Тарасенко, Джордан Кайру, Пол Штястны и Дмитрий Яшкин. Единственную шайбу для «Питтсбурга» забросил Джейк Гюнцель.
В другом матче дня российский голкипер Семен Варламов помог «Колорадо» одолеть «Миннесоту» (5:1).
Отметим, что вратарь, недавно вернувшийся к игровой практике после травмы, отразил 28 из 29 бросков по своим воротам. Варламов был признан второй звездой матча.
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