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Тарасенко поразил ворота «Питтсбурга», Варламов помог обыграть «Миннесоту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Сент-Луиса» нанесли поражение «Питтсбургу» в рамках предсезонного матча. Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей отметились российский форвард Владимир Тарасенко, Джордан Кайру, Пол Штястны и Дмитрий Яшкин. Единственную шайбу для «Питтсбурга» забросил Джейк Гюнцель.

В другом матче дня российский голкипер Семен Варламов помог «Колорадо» одолеть «Миннесоту» (5:1).

Отметим, что вратарь, недавно вернувшийся к игровой практике после травмы, отразил 28 из 29 бросков по своим воротам. Варламов был признан второй звездой матча.

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