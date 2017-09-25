Тарасенко поразил ворота «Питтсбурга», Варламов помог обыграть «Миннесоту»

Хоккеисты «Сент-Луиса» нанесли поражение «Питтсбургу» в рамках предсезонного матча. Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей отметились российский форвард Владимир Тарасенко, Джордан Кайру, Пол Штястны и Дмитрий Яшкин. Единственную шайбу для «Питтсбурга» забросил Джейк Гюнцель.

В другом матче дня российский голкипер Семен Варламов помог «Колорадо» одолеть «Миннесоту» (5:1).

Отметим, что вратарь, недавно вернувшийся к игровой практике после травмы, отразил 28 из 29 бросков по своим воротам. Варламов был признан второй звездой матча.