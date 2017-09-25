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Андрей Панюков: Нужно догонять Козлова в гонке бомбрадиров

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Зенита-2» Андрей Панюков прокомментировал победу в матче 15-го тура ФНЛ над «Олимпийцем».

«Вытянули игру на морально-волевых. Хорошо, что, в отличие от ряда предыдущих матчей, не было результативных ошибок защитников. Оборонялись в концовке успешно. И это очень радует. Значит, команда растет. 

Начало моей голевой серии? Я буду стараться, ведь Козлова надо догонять. Считаю, что это реально. Он ведь забил 13 мячей в 15 матчах, а я восемь — в семи. Сравните динамику», — цитирует Панюкова официальный сайт «Зенита».

Матч

Зенит-2 - Олимпиец - 2:1 (0:0)

Место и дата

24 сентября 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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