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Анатолий Давыдов: «Олимпиец» был в приподнятом духе после матча с «Уфой»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов подвел итоги матча 15-го тура ФНЛ с «Олимпийцем».

«Очень тяжелая игра. Мы хотели оказывать давление, поэтому выпустили двух нападающих. Немного не получилось, тем более Крапухин давно не играл. Не совсем удалось взаимодействие. В первые минуты мы сами себя загнали в нехорошую ситуацию, у нас было очень много потерь, поэтому футболистам пришлось в течение игры перестраиваться. В первом тайме командной игры не получилось, каждый старался что-то сделать сам.

Мы просматривали игры соперника, знали, что они оставляют много свободного пространства, и сегодня наши игроки слишком часто старались забрасывать мяч вперед в зоны. Разберем эту игру и сделаем выводы. Во втором тайме игра была лучше, промахов в обороне уже не было.

Чисто психологически «Олимпиец» был на хорошем уровне после игры с «Уфой» в середине недели. После таких матчей ребята могут позволить себе расслабиться, но этого я не заметил. Единственное, что было: во втором тайме они свалились на игру в длинные передачи. Для ФНЛ это допустимо. Но для премьер-лиги это было бы, конечно, смешно — играть весь второй тайм на длинных забросах. Хотя мы привыкли, что в ФНЛ много борьбы и единоборств, длинных передач, сбросов мяча и подборов, передач с флангов», — приводит слова Давыдова официальный сайт «Зенита».

Матч

Зенит-2 - Олимпиец - 2:1 (0:0)

Место и дата

24 сентября 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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