Александр Ирхин: «Химки» победили за счет огромного желания
Источник: ТАССКомментарии
Главный тренер «Химок» Александр Ирхин
прокомментировал победу своей команды в матче против «Спартака-2» в 15-м
туре ФНЛ.
«Хочу поблагодарить игроков за самоотдачу, терпение, у кого-то была, возможно, потеряна вера, ее надо было вернуть, что и получилось. За счет огромного желания удалось добыть три очка. Мы встречались с хорошей, обученной командой, поэтому значимость трех очков увеличивается», - цитирует Ирхина ТАСС.
Матч
Голы
Лисинков 50 (0:1).
Место и дата
24 сентября 16:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
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