Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Россия- : -Болгария
Футбол  Амкар- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  ЦСКА- : -Слован
Хоккей  Авангард- : -Динамо Москва
Футбол  Ахмат- : -Рубин
Футбол  Арсенал- : -Вест Бромвич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Ирхин: «Химки» победили за счет огромного желания

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер «Химок» Александр Ирхин прокомментировал победу своей команды в матче против «Спартака-2» в 15-м туре ФНЛ.

«Хочу поблагодарить игроков за самоотдачу, терпение, у кого-то была, возможно, потеряна вера, ее надо было вернуть, что и получилось. За счет огромного желания удалось добыть три очка. Мы встречались с хорошей, обученной командой, поэтому значимость трех очков увеличивается», - цитирует Ирхина ТАСС.

Матч

Спартак-2 - Химки - 0:1 (0:0)

Голы

Лисинков 50 (0:1).

Место и дата

24 сентября 16:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Анатолий Давыдов: «Олимпиец» был в приподнятом духе после матча с «Уфой»Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов подвел итоги матча 15-го тура ФНЛ с «Олимпийцем».Андрей Панюков: Нужно догонять Козлова в гонке бомбрадировНападающий «Зенита-2» Андрей Панюков прокомментировал победу в матче 15-го тура ФНЛ над «Олимпийцем».Дмитрий Гунько: «Химки» хотели выиграть гораздо больше, чем «Спартак-2»Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение «Химкам» (0:1) в матче 15-го тура ФНЛ.«Зенит-2» обыграл «Олимпиец», Панюков забил восьмой мяч в сезонеВ матче 15-го тура ФНЛ «Зенит-2» дома победил нижегородский «Олимпиец» со счетом 2:1.«Спартак-2» проиграл «Химкам»Футболисты «Спартака-2» проиграл подмосковным «Химкам» в матче 15-го тура первенства ФНЛ со счетом 0:1.
Хоккей
«Коламбус» уступил «Нэшвиллу», Панарин отдал две голевые передачи
Футбол
Александр Шмурнов: Сегодня мы увидели матч двух лучших команд России
Футбол
Динияр Билялетдинов: У меня была задача уехать играть в какой-нибудь европейский чемпионат
Футбол
«Реал Сосьедад» уступил «Валенсии»
все новости
Химки
Химкикалендарьстатистика
Спартак-2
Спартак-2календарьстатистика
Александр Ирхин
Александр Ирхинвсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости