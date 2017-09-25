Александр Ирхин: «Химки» победили за счет огромного желания

Главный тренер «Химок» Александр Ирхин прокомментировал победу своей команды в матче против «Спартака-2» в 15-м туре ФНЛ.



«Хочу поблагодарить игроков за самоотдачу, терпение, у кого-то была, возможно, потеряна вера, ее надо было вернуть, что и получилось. За счет огромного желания удалось добыть три очка. Мы встречались с хорошей, обученной командой, поэтому значимость трех очков увеличивается», - цитирует Ирхина ТАСС.