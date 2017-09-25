Сверрир Игнасон: Жалко уступать в таком матче

Защитник «Ростова» Сверрир Игнасон прокомментировал поражение своей команды в матче против «Локомотива» (0:1) в одиннадцатом туре чемпионата России.



«Мы очень разочарованы, потому что пропустили на последней минуте. Команда отдала все силы игре и нам жаль, что в этом матче не удалось заработать очков. Показалось, что в момент гола игрок соперника был в офсайде. Нужно будет посмотреть повтор. Конечно, очень жаль уступать после такого мяча», - цитирует Игнасона Don News.