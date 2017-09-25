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Сверрир Игнасон: Жалко уступать в таком матче

Источник:  DonNewsКомментарии

Защитник «Ростова» Сверрир Игнасон прокомментировал поражение своей команды в матче против «Локомотива» (0:1) в одиннадцатом туре чемпионата России.

«Мы очень разочарованы, потому что пропустили на последней минуте. Команда отдала все силы игре и нам жаль, что в этом матче не удалось заработать очков. Показалось, что в момент гола игрок соперника был в офсайде. Нужно будет посмотреть повтор. Конечно, очень жаль уступать после такого мяча», - цитирует Игнасона Don News.

Матч

Ростов - Локомотив - 0:1 (0:0)

Голы

Эдер 90 (0:1).

Состав

Ростов: Песьяков, Ингасон, Макеев, Паршивлюк, Байрамян, Могилевец, Гацкан, Калачёв (Думбия, 76), Ионов (Зуев, 63), Юсупов, Бухаров (Дядюн, 68)

Локомотив: Гилерме, Михалик (Миранчук А., 46), Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Фарфан, Миранчук А. (Эдер, 78), Фернандеш, Денисов И., Тарасов, Лысов

Предупреждения:

Юсупов, 35 - Тарасов, 53; Миранчук А., 72

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

24 сентября 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция

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