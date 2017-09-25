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Евгений Калешин: Штурм в концовке матча не принес «Кубани» успеха

Источник:  ФК «Кубань»Комментарии

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал поражение своей команды в матче против «Ротора» в 15-м туре ФНЛ.

«Поздравляю волгоградцев с победой. Команды сегодня сражались, и можно сказать, что матч был равным. Никто из соперников не имел преимущества, у нас тоже были моменты для взятия ворот, которые мы не смогли реализовать. Тот штурм, который был в конце, к сожалению, не принес успеха, и мы не смогли забить спасительный мяч. Если хозяева забили два мяча, а мы только один, значит – результат по игре», - цитирует Калешина официальный сайт «Кубани».

Матч

Ротор-Волгоград - Кубань - 2:1 (1:1)

Голы

Султонов 8 (1:0). Обухов 39 (1:1). Вотинов 65 (2:1).

Место и дата

24 сентября 14:00, СК Зенит, Онлайн-трансляция

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