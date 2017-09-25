Евгений Калешин: Штурм в концовке матча не принес «Кубани» успеха

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал поражение своей команды в матче против «Ротора» в 15-м туре ФНЛ.



«Поздравляю волгоградцев с победой. Команды сегодня сражались, и можно сказать, что матч был равным. Никто из соперников не имел преимущества, у нас тоже были моменты для взятия ворот, которые мы не смогли реализовать. Тот штурм, который был в конце, к сожалению, не принес успеха, и мы не смогли забить спасительный мяч. Если хозяева забили два мяча, а мы только один, значит – результат по игре», - цитирует Калешина официальный сайт «Кубани».

Матч Ротор-Волгоград - Кубань - 2:1 (1:1) Голы Султонов 8 (1:0). Обухов 39 (1:1). Вотинов 65 (2:1). Место и дата 24 сентября 14:00, СК Зенит, Онлайн-трансляция