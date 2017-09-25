Президент «Урала»: Судья матча с «Тосно» отработал хорошо
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал работу
арбитра Евгения Турбина на матче между екатеринбуржской командой и ленинградским
«Тосно» в матче 11-го тура РФПЛ.
«Я судейство не обсуждаю, считаю, арбитр качественно отработал. Одно только - вот эти вспышки агрессии в концовке, для чего это нужно было, непонятно. Ну а то, что там были, говорят, спорные моменты, мы посмотрели, все там было по делу. Считаю, что судья отработал хорошо.
Это был один из самых главных матчей для нас сейчас. Конечно, победа поднимет настроение. Идем дальше, двигаемся дальше», - цитирует Иванова «Р-Спорт».
Матч
Голы
Чантурия 5 (1:0 - пен.). Евсеев 9 (2:0). Бикфалви 55 (3:0 - пен.). Труич 85 (3:1).
Состав
Урал: Годзюр, Балажиц, Ароян, Данцев (Меркулов, 79), Чантурия (Манучарян, 67), Бумаль, Кулаков, Бавин, Глушков, Евсеев (Ильин, 72), Бикфалви
Тосно: Юрченко, Чернов, Буйволов, Дудиев, Дугалич, Роша, Полетанович (Трошечкин, 87), Палиенко (Труич, 69), Мирзов, Казаев (Мелкадзе, 61), Заболотный
Предупреждения:
Бумаль, 90; Манучарян, 90 - Палиенко, 23; Мирзов, 30; Заболотный, 57; Дугалич, 76; Полетанович, 82; Мелкадзе, 90
Удаления:
нет - Мирзов, 90
Место и дата
24 сентября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция