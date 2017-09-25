Президент «Урала»: Судья матча с «Тосно» отработал хорошо

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал работу арбитра Евгения Турбина на матче между екатеринбуржской командой и ленинградским «Тосно» в матче 11-го тура РФПЛ.



«Я судейство не обсуждаю, считаю, арбитр качественно отработал. Одно только - вот эти вспышки агрессии в концовке, для чего это нужно было, непонятно. Ну а то, что там были, говорят, спорные моменты, мы посмотрели, все там было по делу. Считаю, что судья отработал хорошо.



Это был один из самых главных матчей для нас сейчас. Конечно, победа поднимет настроение. Идем дальше, двигаемся дальше», - цитирует Иванова «Р-Спорт».