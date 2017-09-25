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Сергей Кирсанов: Главное, что «Сибирь» выигрывает

Источник:  Официальный сайт ФНЛКомментарии

Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал ничью своей команды в матче против питерского «Динамо» в 15-м туре ФНЛ. 

«Сегодня мы играли с одним из лидеров ФНЛ на победу. Велико было желание ребят победить, и временами это перерастало в излишнюю поспешность, где-то не хватило хладнокровия... Развитием игры, самоотверженностью и самоотдачей, с которой футболисты проводят последние матчи, я доволен.

Главное - что мы берем очки, хотя, конечно, хотелось порадовать своих болельщиков победой. Поверьте, что ребята сделали все, что могли и отдали большое количество сил, но негативно сказывались переизбыток желания и волнение, из-за которых не удалось победить», - цитирует Кирсанова официальный сайт ФНЛ.

Матч

Сибирь - Динамо СПб - 1:1 (0:1)

Голы

Кулишев 10 (0:1 - пен.). Чеботару 47 (1:1).

Место и дата

24 сентября 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция

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