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Арнольд Шварценеггер: Месси - футбольный Терминатор

Источник:  El Mundo DeportivoКомментарии

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер назвал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси футбольным Терминатором.

«Месси — футбольный Терминатор, мы имеем право называть его так. В прошлом году я посетил тренировочную базу «Барселоны» и наблюдал, как они тренируются. Это был фантастический опыт. Европейские команды очень хороши, «Барселона» — одна из них. Мадридские команды тоже очень сильны. Многие из игроков этих клубов входят в число лучших спортсменов мира», - цитирует Шварценеггера Mundo Deportivo.

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