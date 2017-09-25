Арнольд Шварценеггер: Месси - футбольный Терминатор

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер назвал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси футбольным Терминатором.



«Месси — футбольный Терминатор, мы имеем право называть его так. В прошлом году я посетил тренировочную базу «Барселоны» и наблюдал, как они тренируются. Это был фантастический опыт. Европейские команды очень хороши, «Барселона» — одна из них. Мадридские команды тоже очень сильны. Многие из игроков этих клубов входят в число лучших спортсменов мира», - цитирует Шварценеггера Mundo Deportivo.