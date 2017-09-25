Хасанби Биджиев: У «Авангарда» есть проблемы с эмоциями после победы над ЦСКА

Главный тренер курского «Авангарда» Хасанби Биджиев прокомментировал поражение от «Тюмени» в матче 15-го тура ФНЛ.

«Итог встречи виден на табло. Почему поединок получился настолько неудачным? Все дело в проблемах с движением и отсутствием эмоций после победной кубковой игры с ЦСКА. В первом тайме шла равная позиционная борьба. Потом последовал нелогичный гол после ненужного штрафного. После перерыва мы вышли с должным настроем переломить ход игры, но пропустили еще и не раз. Явно это был не наш день. Я отправил в бой игроков на замену, менял состав. Думаю, что «Тюмень» забила все голы, какие могла.



Мы второй раз за год проигрываем в Тюмени? Я обязательно переломлю эту традицию», — цитирует Баджиева официальный сайт клуба.