Хасанби Биджиев: У «Авангарда» есть проблемы с эмоциями после победы над ЦСКА
Главный тренер курского «Авангарда» Хасанби Биджиев прокомментировал поражение от «Тюмени» в матче 15-го тура ФНЛ.
«Итог встречи виден на табло. Почему поединок получился настолько неудачным?
Все дело в проблемах с движением и отсутствием эмоций после победной кубковой
игры с ЦСКА. В первом тайме шла равная позиционная борьба. Потом последовал
нелогичный гол после ненужного штрафного. После перерыва мы вышли с должным
настроем переломить ход игры, но пропустили еще и не раз. Явно это был не наш
день. Я отправил в бой игроков на замену, менял состав. Думаю, что «Тюмень»
забила все голы, какие могла.
Мы второй раз за год проигрываем в Тюмени? Я обязательно переломлю эту традицию», — цитирует Баджиева официальный сайт клуба.
Матч
Место и дата
24 сентября 15:00, Геолог, Онлайн-трансляция