Артур Нигматуллин: Таблетки больше не принимаю, лечусь народными способами
Вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин рассказал о
том, что стал внимательней после дисквалификации за допинг.
– Нет желания повторить путь Селихова и в будущем перейти в команду уровня «Спартака»?
– В последнее время я стараюсь идти от игры к игре, далеко вперед не заглядываю, - приводят слова Нигматуллина «Известия» - Да, есть определенные планы и цели относительно своей карьеры, но сейчас я стараюсь об этом не думать и все свои мысли держать только в направлении предстоящего матча.
– Во время выступлений за ЦСКА вас дисквалифицировали за допинг. Следите за ситуацией вокруг нашего спорта и что можете посоветовать с позиции своего опыта?
– Быть внимательней, изучать таблицу запрещенных препаратов. Это мой бесценный опыт. Не хочется, чтобы наши спортсмены сталкивались с такими неприятностями. Думаю, что на наш спорт сейчас идет необоснованное давление. В моем случае была чисто моя ошибка – я оказался в этой ситуации по глупости. А сейчас многие наши спортсмены пострадали абсолютно несправедливо.
– Теперь мучаете клубных врачей расспросами, какие лекарства они прописывают команде?
– Я после дисквалификации больше вообще не пью таблетки.
– Даже когда болеете?
– Лечусь народными методами.
Напомним, в 2010 году Нигматуллин был дисквалифицирован за употребление запрещенных веществ, которые содержались в таблетках для похудения.