Артур Нигматуллин: Таблетки больше не принимаю, лечусь народными способами

Вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин рассказал о том, что стал внимательней после дисквалификации за допинг.



– Нет желания повторить путь Селихова и в будущем перейти в команду уровня «Спартака»?

– В последнее время я стараюсь идти от игры к игре, далеко вперед не заглядываю, - приводят слова Нигматуллина «Известия» - Да, есть определенные планы и цели относительно своей карьеры, но сейчас я стараюсь об этом не думать и все свои мысли держать только в направлении предстоящего матча.



– Во время выступлений за ЦСКА вас дисквалифицировали за допинг. Следите за ситуацией вокруг нашего спорта и что можете посоветовать с позиции своего опыта?

– Быть внимательней, изучать таблицу запрещенных препаратов. Это мой бесценный опыт. Не хочется, чтобы наши спортсмены сталкивались с такими неприятностями. Думаю, что на наш спорт сейчас идет необоснованное давление. В моем случае была чисто моя ошибка – я оказался в этой ситуации по глупости. А сейчас многие наши спортсмены пострадали абсолютно несправедливо.



– Теперь мучаете клубных врачей расспросами, какие лекарства они прописывают команде?

– Я после дисквалификации больше вообще не пью таблетки.



– Даже когда болеете?

– Лечусь народными методами.

Напомним, в 2010 году Нигматуллин был дисквалифицирован за употребление запрещенных веществ, которые содержались в таблетках для похудения.