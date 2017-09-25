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Артур Нигматуллин: Таблетки больше не принимаю, лечусь народными способами

Источник:  ИзвестияКомментарии

Вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин рассказал о том, что стал внимательней после дисквалификации за допинг.

– Нет желания повторить путь Селихова и в будущем перейти в команду уровня «Спартака»?
– В последнее время я стараюсь идти от игры к игре, далеко вперед не заглядываю, - приводят слова Нигматуллина «Известия» - Да, есть определенные планы и цели относительно своей карьеры, но сейчас я стараюсь об этом не думать и все свои мысли держать только в направлении предстоящего матча.

– Во время выступлений за ЦСКА вас дисквалифицировали за допинг. Следите за ситуацией вокруг нашего спорта и что можете посоветовать с позиции своего опыта?
– Быть внимательней, изучать таблицу запрещенных препаратов. Это мой бесценный опыт. Не хочется, чтобы наши спортсмены сталкивались с такими неприятностями. Думаю, что на наш спорт сейчас идет необоснованное давление. В моем случае была чисто моя ошибка – я оказался в этой ситуации по глупости. А сейчас многие наши спортсмены пострадали абсолютно несправедливо.

– Теперь мучаете клубных врачей расспросами, какие лекарства они прописывают команде?
– Я после дисквалификации больше вообще не пью таблетки.

– Даже когда болеете?
– Лечусь народными методами.

Напомним, в 2010 году Нигматуллин был дисквалифицирован за употребление запрещенных веществ, которые содержались в таблетках для похудения.

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