Димитров стал восьмой ракеткой мира
В обновленном рейтинге ATP от 25 сентября болгарин Григор Димитров поднялся на восьмую строчку. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 32-й позиции.
Рейтинг ATP. 25 сентября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9465.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 7505.
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) – 6790.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4310.
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4155.
6 (6). Новак Джокович (Сербия) – 4125.
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3925.
8 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3575.
9 (8). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3540.
10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2855.
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32 (32). Карен Хачанов (Россия) — 1330...
37 (37). Андрей Рублев (Россия) — 1221...
62 (62). Даниил Медведев (Россия) — 819...
88 (88). Евгений Донской (Россия) — 595...
91 (87). Андрей Кузнецов (Россия) – 586.