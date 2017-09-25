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Димитров стал восьмой ракеткой мира

Источник:  ATPКомментарии

В обновленном рейтинге ATP от 25 сентября болгарин Григор Димитров поднялся на восьмую строчку. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 32-й позиции.

Рейтинг ATP. 25 сентября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9465. 
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 7505. 
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) – 6790. 
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4310. 
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4155. 
6 (6). Новак Джокович (Сербия) – 4125. 
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3925. 
8 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3575. 
9 (8). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3540. 
10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2855. 
… 
32 (32). Карен Хачанов (Россия) — 1330...
37 (37). Андрей Рублев (Россия) — 1221...
62 (62). Даниил Медведев (Россия) — 819...
88 (88). Евгений Донской (Россия) — 595...
91 (87). Андрей Кузнецов (Россия) – 586.

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