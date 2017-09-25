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Рашид Рахимов: «Спартаку» нужно успокоиться

Источник:  «Спорт уик-энд»Комментарии

Известный российский тренер «Спартака» Рашид Рахимов высказал мнение, что красно-белым необходимо одержать несколько побед, чтобы обрести уверенность в себе.

«Я думаю, что «Спартаку» нужно спокойствие. Ситуация сложилась достаточно ожидаемая. Все прекрасно понимали, что «Спартак» стал чемпионом, когда выдавал максимум в каждом матче. Кроме того, в прошлом году «Спартак» не участвовал в еврокубках, в этом году добавились сразу два турнира — Кубок и Лига чемпионов. Появились травмы. Из игры они теперь не выжимают максимум, могут не добежать.

Я думаю, что спартаковцы должны все про­анализировать и не впадать в беспокойство, потому что такие отрезки бывают. Но понятно, что происходящее сейчас — это определенное психологическое давление на команду. «Спартаку» нужно выиграть два или три матча, тогда уверенность вернется», — цитирует Рахимова «Спорт уик-энд».

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